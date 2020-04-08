taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7733
Euro
7.3709
Altın
1649.47
Borsa
93225.22
Gram Altın
358.51
Bitcoin
49279.15

Tıbbi malzeme satan telefoncuya polis baskını

Ankara'da cep telefonu bayisinde usulsüz satılan maske, eldiven, ateş ölçer gibi toplam 591 bin 500 sağlık malzemesi ele geçirildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tıbbi malzeme satan telefoncuya polis baskını

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren cep telefonu bayisinde sağlık malzemeleri satıldığını tespit etti.

Bunun üzerine iş yerine baskın yapıldı.

BİNLERCE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Polisin aramasında 48 bin 520 tıbbi maske, 541 bin 500 tıbbi eldiven, 1400 el temizleme losyonu ve 153 elektronik ateş ölçer olmak üzere toplam 591 bin 173 parça sağlık malzemesi ele geçirildi.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Tıbbi malzeme satışı için yetki belgesi bulunmadığı belirlenen K.K. gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan K.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Sağlık malzemesi satan telefoncuya baskın -1

İlginizi Çekebilir
İzmir'de, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı
Barış Günar, çıkan kavgada arkadaşı Yasin A. tarafından, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan ve Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Ramazan ayında teravih namazları evde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı, salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazlarının kılınmayacağını belirtti.
Uşak'ta karantina misafirlerine doğum günü sürprizi
KKTC'den getirilerek karantinaya alınan iki misafir Büşra Ayçiçek ve Merve Topsakal'ın doğum günleri, yurt personeli tarafından pasta kesilerek kutlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
895
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
436
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
359
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
425
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
416
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
208
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir