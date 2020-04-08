Tıbbi malzeme satan telefoncuya polis baskını

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren cep telefonu bayisinde sağlık malzemeleri satıldığını tespit etti.

Bunun üzerine iş yerine baskın yapıldı.

BİNLERCE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Polisin aramasında 48 bin 520 tıbbi maske, 541 bin 500 tıbbi eldiven, 1400 el temizleme losyonu ve 153 elektronik ateş ölçer olmak üzere toplam 591 bin 173 parça sağlık malzemesi ele geçirildi.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Tıbbi malzeme satışı için yetki belgesi bulunmadığı belirlenen K.K. gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan K.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



