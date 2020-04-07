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Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmeli

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlem amaçlı kullandığımız maskelerde dikkat etmemiz gereken detaylar, bir video üzerinden anlatıldı.

Haber Merkezi |
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Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmeli

Ülkemizde de görülen koronavirüs vakaları sonrası, gerekli tedbirler alınmaya devam ederken, maske kullanımındaki talep, artış gösterdi.

Tıbbi maskeyi takma öncesinde ve çıkarma sonrasında ise dikkat etmemiz gereken birçok detay mevcut...

TIBBİ MASKE NASIL KULLANILIR

Sağlık Bakanlığı da, bu zorlu ama geçici olan günlerde herkes tarafından kullanılan maskeler için bir video hazırladı.

Videoda, tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmeli, tıbbi maske nasıl takılır ve nasıl çıkarılır bunlardan bahsedildi.

Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmeli

Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmeli

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