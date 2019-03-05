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Ticaret Bakanı Pekcan'dan, Trump'ın Türkiye kararına tepki

Trump'ın Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkarması kararına yanıt veren Bakan Pekcan, "Bu karar, ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir" dedi.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 12:14..
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarma kararına ilişkin açıklama yaptı.

"TÜRKİYE 5'İNCİ TEDARİKÇİ ÜLKE"

Twitter hesabından açıklama yapan Pekcan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD, Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye, 1.74 milyar dolarlık ve yüzde 8,2’lik payla 5'inci tedarikçi ülkedir.

"ÜRETİCİLER DE OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Söz konusu kara,r iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar, aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.

Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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