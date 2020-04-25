Ticaret Bakanı Pekcan'dan e-ticaret sitelerine çağrı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldıkları yeni kararı duyurdu.

Bakan Pekcan, KOBİ’lerin, e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmaları için "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

"TÜM E-TİCARET SİTELERİNİ DAVET EDİYORUZ"

E-ticaret sitelerine çağrıda bulunan Pekcan, "Koronavirüsün, KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz." ifadesini kullandı.