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Ticaret Bakanı Pekcan'dan e-ticaret sitelerine çağrı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ’lerin, e-ticaretin imkanlarından etkili şekilde faydalanmaları için bir kampanya başlattıklarını bildirdi.

AA |
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Ticaret Bakanı Pekcan'dan e-ticaret sitelerine çağrı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldıkları yeni kararı duyurdu.

Bakan Pekcan, KOBİ’lerin, e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmaları için "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

"TÜM E-TİCARET SİTELERİNİ DAVET EDİYORUZ"

E-ticaret sitelerine çağrıda bulunan Pekcan, "Koronavirüsün, KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan e-ticaret sitelerine çağrı

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