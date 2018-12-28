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Ticaret savaşında ABD İle Çin masaya oturuyor

İki ülke arasındaki ticari uyuşmazlıklarını aşmak amacıyla taraflar telefon diplomasisine devam ediyorlar

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 03:48..
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Ticaret savaşında ABD İle Çin masaya oturuyor

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tarafların Ocak ayında da yüz yüze görüşecekleri duyuruldu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada telefon görüşmeleri sürerken tarafların aynı masa etrafında Ocak ayında bir araya gelmek üzere de fikir birliğine vardıklarını söyledi.

ABD HEYETİ ÇİN'E GİDİYOR

Bu çerçevede ABD'li bir heyetin 7 Ocak tarihinde Pekin’e ziyarette bulunacağı belirtildi. ABD'li heyetin Pekin’e yapacağı ziyaret çerçevesinde gerçekleşecek görüşme telefon diplomasisi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Jinping’in Buenos Aires’teki görüşmesinden bu yana ilk yüz yüze temas olmuş olacak.

Trump, haksız rekabet olduğu ve ABD'nin zarara uğradığı gerekçesiyle Çin mallarına yüksek gümrük vergiler uygulaması getirmiş, bu da Çin ve ABD arasında ticaret savaşlarının başlamasına neden olmuştu. İki ülke ticaret ve gümrük vergileri konusunda bir orta yol bulmaya çalışıyorlar.

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