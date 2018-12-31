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Ticari araç baraj göletine düştü

Aracın baraj göletine düşmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İHA | 31.12.2018 - 04:24..
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Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Çamgazi Baraj Göleti yanından geçen asfalt yolda hafif ticari araç ile ilerleyen Hasan Altun ile A.A., isimli genç, yağışlardan dolayı yükselen baraj sularının yolu aşmasından dolayı yolda mahsur kaldı.

Ticari araç baraj göletine düştü

Suyun yol üzerini aşmasından dolayı mahsur kalan ve araçlarını bulundukları yerden çıkartmaya çalışan Hasan Altun ile A.A., bu esnada kontrolden çıkan otomobil ile birlikte baraj göleti içerisine yuvarlandı.

Ticari araç baraj göletine düştü

Araç ile birlikte suya düşen A.A., düştüğü yerden kurtularak sudan çıkarken Hasan Altun ise araç ile birlikte su içerisinde kayboldu. Can havli ile sudan çıkan ve donma tehlikesi yaşayan A.A., Hasan Altun için yardım istedi. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ticari araç baraj göletine düştü

DALGIÇ EKİPLERİ SUDAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve donma tehlikesi yaşayan A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelerek zaman kaybetmeden suya giren polis dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Hasan Altun’u suda bularak çıkardı.

Ticari araç baraj göletine düştü

Sudan çıkarılan Hasan Altun, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Altun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suya düşen hafif ticari araç ise, polis dalgıç ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında sudan çıkarıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ticari araç baraj göletine düştü

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