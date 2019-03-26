Ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Kaza, dün öğlen saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Meydanı’nda yaşandı. Beyazıt Caddesi’nden Setbaşı istikametine seyreden 16 NTL 12 plakalı motosiklet sürücüsü Necdet Gülmez, Gökdere Meydanı’nda A.P. kontrolündeki ticari araca çarptı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan Gülmez, yola savrularak kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necdet Gülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.