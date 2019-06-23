Ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Ali Taşgün (44) idaresindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç ile Olgun M.'nin (29) kullandığı otomobil çarpıştı.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda ağır yaralanan Ali Taşgün, kızı Dilara Taşgün (18), anne Mihriban Taşgün (37) ile Olgun M., kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Taşgün ve kızı Dilara Taşgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; anne Mihriban Taşgün'ün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Olgu M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.