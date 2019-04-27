Ticari minibüs ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Esenyurt’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞERİT DEĞİŞTİRECEKTİ, OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

Alişen Aslan, yönetimindeki 34 FY 0397 plakalı ticari minibüs seyir halinde olduğu sırada şerit değiştirmek istedi. Kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren Aslan’ın kullandığı minibüs ile 34 FD 4437 plakalı otobüs çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN YAN KOLTUKTA OTURAN ARKADAŞI ÖLDÜ

Kazada Alişen Aslan ve minibüste bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Alişen Aslan’ın yan koltuğunda oturan Müslüm Aslan ise hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anıysa otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün bir anda şerit değiştirdiği ve kontrolden çıkarak otobüsle çarpıştığı anlar yer alıyor.

Esenyurt'ta ticari minibüs ile otobüs çarpıştı