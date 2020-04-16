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Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde, Gürcistan'ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

AA |
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Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Kulesi, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede Gürcistan'ın desteğini göstermek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

"BU MESAJ TÜRK HALKINA"

Tiflis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.

Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi

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