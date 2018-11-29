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Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısı artıyor.

AA | 29.11.2018 - 00:55..
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Prensa Latina'da yer alan habere göre, Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, ABD'ye geçmek için kente gelen göçmen sayısının 9 bine ulaştığını, 2 bin göçmenin daha gelmesinin beklendiğini söyledi.

"İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYIZ"

Gastelum, kentte bu kadar kişi için yeterli altyapı ve olanaklara sahip olmadıklarını, göçmenlerin ilaç ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını, hükümetin yardımının gerektiğini belirtti.

Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Meksika hükümeti, ABD’den, 25 Kasım’da sınırda meydana gelen ve bu ülkenin güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi ile bastırılan olayların araştırılmasını istemişti.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

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