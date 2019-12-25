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TikTok, ABD'yi susturmak için Çin dışına taşınabilir

TikTok, ABD'nin casusluk iddialarını yatıştırmak için Çin dışına çıkmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 14:23..
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Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu sosyal medya uygulaması TikTok, geçtiğimiz yıldan itibaren kullanıcı sayısını oldukça artırarak, dünya genelinde popüler hale geldi. 

Aylık 665 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan TikTok, Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu ve veri paylaştığı iddiasıyla bir süredir ABD tarafından baskı altında bulunuyor.

Şirket, defalarca hükümet ile bağlantılı olmadığını ve verileri paylaşmadığını açıklasa da ABD'nin artan baskıları nedeniyle bazı çözüm yolları aramaya başladı.

tiktok

TikTok ÇİN'DEN UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

ByteDance, ABD'li yetkilileri yatıştırmak ve şirket hisselerini satmak zorunda kalmamak için TikTok'u, Çin'deki ticari faaliyetlerinden ayırmaya başladı. Yeni gelen bilgilere göre bütün bunların hepsi, TikTok'u Çin dışına taşıma planlarının bir parçası.

TikTok'un nereye taşınacağına dair bir bilgi bulunmuyor, ancak bu yerin ABD olmayacağı kesin. Bazı iddialara göre ise şirket, Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi büyüme potansiyeli en yüksek olan bölgelerde faaliyetlerine devam edecek.

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TikTok, ABD'yi susturmak için Çin dışına taşınabilir

TikTok, ABD'yi susturmak için Çin dışına taşınabilir

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