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TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

TikTok, kendi müzik platformunu kurmak için harekete geçti.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 11:43..
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Popüler uygulama TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance; Spotify, Apple Music, SoundCloud ve diğerleri ile rekabet edebilmek için kendi müzik akışı hizmetini başlatmayı planlıyor.

Yeni gelen raporlara göre Çinli şirket, şu anda Sony Music, Warner Music ve Universal Music gibi büyük müzik şirketleri ile yeni bir abonelik hizmeti için, global lisans anlaşmaları yapmak üzere görüşmelerde bulunuyor.

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DİĞER MÜZİK SERVİSLERİNDEN FARKLI OLACAK

ByteDance; yeni platformun, kullanıcıların kullanabileceği büyük bir içerik kütüphanesi olarak çalışmasını ve müzikle senkronize ettikleri kendi eğlenceli videolarını oluşturmasını sağlamak istiyor. Bu da yeni müzik uygulamasını, diğer rakiplerinden büyük ölçüde ayıracak.

Önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen TikTok'un yeni müzik akış platfomunun, abonelik ücreti hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Ancak bazı kaynaklara göre uygulama, yaklaşık 10 dolarlık bir abonelik ücreti talep edecek..

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Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi gelişmekte olan piyasalardan başlayarak aşamalı bir şekilde kullanıma sunulacak yeni müzik platformunun, ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

TikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyorTikTok, Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor

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