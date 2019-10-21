TikTok bağımlısı genç, video çekerken çatıdan düştü

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti.

O zamandan bu yana kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılıyor.

Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı ise; neredeyse yarım milyara ulaşmış durumda. Ancak bu durum, bazı bağımlılık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

VİDEO ÇEKERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

19 yaşındaki Hindistanlı çocuk, TikTok için video çektiği sırada çatıdan düşerek yaralandı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi görürken bile video çekip TikTok'a yüklemeye devam etti. Gelen bilgilere göre, Hindistanlı gencin aşırı derecede TikTok bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, dijital bağımlılığın, uyuşturucu bağımlılığı kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda aileleri uyarıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere, ilk oyun bağımlılarını tedavi eden kliniğini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz haziran ayında ise bir çocuk, annesinin TikTok uygulamasını yasaklaması sonucu intihar etmişti.

TIKTOK,ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ TOPLADIĞI İÇİN CEZA ÖDEMİŞTİ

Federal Ticaret Komisyonu; TikTok’un, çocuklardan yasa dışı kişisel veri topladığını ve ebeveynlerin izinleri alınmadan uygulamaya kabul edildiklerini belirterek, şirkete 5.7 milyon dolar ceza kesmişti.

HİNDİSTAN'DA YASAKLANDI

Hindistan Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda, TikTok uygulamasının, Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması için Apple ve Google'a başvuru yapmıştı.

Madras Yüksek Mahkemesi; TikTok uygulamasının, pornografiyi yaymak için kullanıldığına dair kaygılar nedeniyle Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı üzerine Apple ve Google, TikTok uygulamasını Hindistan'daki Play Store ve App Store mağazalarından kaldırdı.

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