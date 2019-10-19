TikTok, Facebook çalışanlarını bünyesine katıyor

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. O zamandan bu yana kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılıyor. Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı ise neredeyse, yarım milyara ulaşmış durumda.

FACEBOOK’TAKİ ÇALIŞANLARI TRANSFER EDİYOR

TikTok, geçtiğimiz günlerde Facebook’un Menlo Park merkezinin birkaç kilometre uzağında bulunan yeni şirketine taşındı ve bölgede yaşayanlara farklı pozisyonlarda iş imkanı sağladı. Şirket, 2018 yılından bu yana, daha önce Facebook’ta çalışan 24 kişiyi kendi bünyesine kattı.

Şu anda TikTok bünyesinde çalışan Facebook çalışanları, TikTok’un gittikçe büyüdüğü ve popülerliğini artırdığı için böyle bir seçim yaptıklarını söylüyor. Ayrıca TikTok, Facebook’un çalışanlara ödediğinden yüzde 20 daha yüksek maaş imkanı sunuyor.

Hazırlanan yeni bir rapora göre TikTok, sadece Facebook’tan değil; Apple, YouTube, Snapchat ve Amazon gibi dev şirketlerden de çalışan transfer ediyor.







FACEBOOK KAN KAYBEDİYOR

Dünya genelinde aylık 2,4 milyardan fazla aktif kullanıcısı olmasına rağmen Facebook, artık yaşlı insanların sosyal medyası olarak anılıyor. Yeni bir rapora göre 1996 yılından sonra dünyaya gelen insanların yüzde 30’u, Facebook yerine; Snapchat, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformları tercih ediyor. Daha önce yapılan birçok araştırma ise, gençlerin hızla Facebook’tan ayrıldığını ortaya çıkarmıştı.

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