taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

TikTok, Facebook çalışanlarını bünyesine katıyor

TikTok, dev teknoloji şirketlerinden çalışanları transfer ediyor.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. O zamandan bu yana kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılıyor. Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı ise neredeyse, yarım milyara ulaşmış durumda.

tiktok

FACEBOOK’TAKİ ÇALIŞANLARI TRANSFER EDİYOR

TikTok, geçtiğimiz günlerde Facebook’un Menlo Park merkezinin birkaç kilometre uzağında bulunan yeni şirketine taşındı ve bölgede yaşayanlara farklı pozisyonlarda iş imkanı sağladı. Şirket, 2018 yılından bu yana, daha önce Facebook’ta çalışan 24 kişiyi kendi bünyesine kattı.

Şu anda TikTok bünyesinde çalışan Facebook çalışanları, TikTok’un gittikçe büyüdüğü ve popülerliğini artırdığı için böyle bir seçim yaptıklarını söylüyor. Ayrıca TikTok, Facebook’un çalışanlara ödediğinden yüzde 20 daha yüksek maaş imkanı sunuyor.

Hazırlanan yeni bir rapora göre TikTok, sadece Facebook’tan değil; Apple, YouTube, Snapchat ve Amazon gibi dev şirketlerden de çalışan transfer ediyor.

tiktok

FACEBOOK KAN KAYBEDİYOR

Dünya genelinde aylık 2,4 milyardan fazla aktif kullanıcısı olmasına rağmen Facebook, artık yaşlı insanların sosyal medyası olarak anılıyor. Yeni bir rapora göre 1996 yılından sonra dünyaya gelen insanların yüzde 30’u, Facebook yerine; Snapchat, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformları tercih ediyor. Daha önce yapılan birçok araştırma ise, gençlerin hızla Facebook’tan ayrıldığını ortaya çıkarmıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

TikTok, Facebook çalışanlarını bünyesine katıyor

TikTok, Facebook çalışanlarını bünyesine katıyor

TikTok, Facebook çalışanlarını bünyesine katıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

30
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

184
Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

197
Katalanlar caddeleri ateşe verdi

Katalanlar caddeleri ateşe verdi

63
MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

33
Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

14
Sivas'ta otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir