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TikTok’un akıllı telefonu ABD’de satışa çıkmayacak

TikTok’un sahibi ByteDance firmasının üzerinde çalıştığı akıllı telefon, ABD pazarına girmeyecek.

Haber Merkezi | 10.08.2019 - 09:48..
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Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. Şirket, TikTok ile gösterdiği başarıyı akıllı telefon pazarında elde etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, ByteDance firmasının kendi akıllı telefonu üzerinde çalıştığından bahsetmiştik.

ABD’DE SATIŞA ÇIKMAYACAK

Son zamanlarda ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilimler nedeniyle telefonun, ABD pazarında satışa çıkması oldukça zor görünüyordu. ByteDance şirketi, yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı ve telefonun ABD pazarına girmeyeceğini açıkladı.

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İKİ ŞİRKET GÖRÜŞME HALİNDE

Yeni gelen bilgilere göre ByteDance, Smartisan şirketinden birkaç patent aldı ve son birkaç aydır  kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için çalışmaları hızlandırdı.

İddialara göre ByteDance firmasının geliştirdiği telefon, şirketin kendi uygulamaları yüklenmiş bir şekilde piyasaya çıkacak. ByteDance CEO'su Zhang Yiming'in böyle bir cihaz yapmayı uzun süredir hayal ettiği ve hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığı belirtmişti.


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