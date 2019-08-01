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TikTok’un sahibi ByteDance akıllı telefon üretecek

Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcısı olan kısa video uygulaması TikTok’un sahibi ByteDance firması, akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapacak.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 17:02..
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Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir İnternet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. Şirket, TikTok ile gösterdiği başarıyı akıllı telefon pazarında elde etmek istiyor.

Geçtiğimiz haziran ayında, ByteDance firmasının kendi akıllı telefonunu üretmek istediği haberini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, şimdi ise Çinli akıllı telefon üreticisi Smartisan ile görüşme halinde.

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İKİ ŞİRKET GÖRÜŞME HALİNDE

Yeni gelen bilgilere göre ByteDance, Smartisan şirketinden birkaç patent aldı ve son birkaç aydır  kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için çalışmaları hızlandırdı.

İddialara göre ByteDance firmasının geliştirdiği telefon, şirketin kendi uygulamaları yüklenmiş bir şekilde piyasaya çıkacak. ByteDance CEO'su Zhang Yiming'in böyle bir cihaz yapmayı uzun süredir hayal ettiği ve hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığı belirtmişti.

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ABD'DE PİYASAYA ÇIKMASI ZOR

Son zamanlarda ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilimler nedeniyle telefonun, ABD pazarında satışa çıkması oldukça zor görünüyor. Ancak ByteDance, yeni telefonunu oldukça uygun fiyatlı satışa çıkarıp Çin ve Hindistan pazarında da iyi satışlar yapabilir.

Snapchat ve Instagram gibi güçlü rakipler, kullanıcıları TikTok uygulamasından uzaklaştırmaya çalışırken, ByteDance kendi üreteceği akıllı telefonuyla daha fazla kullanıcıya erişme imkanına sahip olacak. Öte yandan şirket, Çin’deki Xiaomi, Oppo, Huawei ve Vivo gibi akıllı telefon üreticileriyle sıkı bir rekabet içinde olacak.

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