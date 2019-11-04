TikTok’un sahibi ByteDance ilk akıllı telefonunu tanıttı

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti.

Şirket, TikTok ile gösterdiği başarıyı akıllı telefon pazarında elde etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, ByteDance firmasının kendi akıllı telefonu üzerinde çalıştığından bahsetmiştik.

ByteDance şirketi, ilk telefonu olan Jianguo Pro 3'yu Çin'de resmen tanıttı. Gelin bu telefonun teknik özelliklerine ve fiyatına hep birlikte göz atalım.

JIANGUO PRO 3 ÖZELLİKLERİ

6,39 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip Jianguo Pro 3, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855+’dan gücünü alıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa çıkacak telefonda, 128 GB ve 256 GB iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

Telefonun kamera özelliklerine bakacak olursak, ilk olarak Sony IMX586 sensörlü 48 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameranın hemen altında 13 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP üçüncü kamera ve 5 MP makra çekim kamerası yer alıyor. Jianguo Pro 3'nun ön tarafında ise 20 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Aynı zamanda 18W hızlı şarj destekli sahip 4.000mAh batarya kapasitesine sahip telefonun, oldukça üstün özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

JIANGUO PRO 3 FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 412 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 511 dolar

ABD’DE SATIŞA ÇIKMAYACAK

Son zamanlarda ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilimler nedeniyle telefonun, ABD pazarında satışa çıkması oldukça zor görünüyordu. ByteDance şirketi, yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı ve telefonun ABD pazarına girmeyeceğini açıkladı.

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