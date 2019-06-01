TikTok’un sahibi ByteDance, kendi akıllı telefonunu geliştiriyor

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir İnternet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. Şirket, TikTok ile gösterdiği başarıyı akıllı telefon pazarında elde etmek istiyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Çinli şirket ByteDance, kendi akıllı telefonunu üretmek için kolları sıvadı.

KENDİ TELEFONUNU YAPACAK

Yeni gelen bilgilere göre ByteDance firmasının geliştirdiği telefon, şirketin kendi uygulamaları yüklenmiş bir şekilde piyasaya çıkacak. ByteDance CEO'su Zhang Yiming'in böyle bir cihaz yapmayı uzun süredir hayal ettiği ve hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığı belirtiliyor.

TikTok’un sahibi şirket, bu yılın başlarında akıllı telefon üreticisi Smartisan'dan çeşitli patentler almış ve şirketin bazı çalışanlarını kendi kadrosuna katmıştı.

ABD’DE PİYASAYA ÇIKMASI ZOR

Gelen raporlarda ByteDance’ın üzerinde çalıştığı akıllı telefonun hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği yer almıyor. Ancak ABD’nin Çin telekomünikasyon şirketlerine uyguladığı yaptırımlar göz önüne alındığında, telefonun ABD pazarına girmesi oldukça zor görünüyor.

ByteDance firmasının akıllı telefon pazarında başarılı olup olamayacağı bilinmezken, bazı kaynaklara göre şirket uygun fiyatlı bir akıllı telefon üretip Çin ve Hindistan’da piyasaya sürerse büyük başarılar elde edebilir.

BÜYÜK REKABETE GİRECEK

Snapchat ve Instagram gibi güçlü rakipler, kullanıcıları TikTok uygulamasından uzaklaştırmaya çalışırken, ByteDance kendi üreteceği akıllı telefonuyla daha fazla kullanıcıya erişme imkanına sahip olacak. Öte yandan şirket, Çin’deki Xiaomi, Oppo, Huawei ve Vivo gibi akıllı telefon üreticileriyle sıkı bir rekabet içinde olacak.





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