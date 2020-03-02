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Tim Cook: Çin'deki Apple mağazalarının yüzde 80'ini açtık

Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs salgınını yakından takip ettiklerini ve Çin'de kapatılan mağazaların yüzde 80'ini yeniden açtıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 17:17..
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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan Apple, ülke genelindeki bütün mağazalarını kapatmıştı. Ancak yeni bir açıklama yapan şirket CEO'su Tim Cook, kapatılan mağazalatın yüzde 80'inin yeniden açıldığını belirtti.

"KORONAVİRÜSÜ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Tim Cook, ayrıca Güney Kore ve İtalya'da yayılan koronavirüs salgınını yakından takip ettiklerini açıklayarak, Çin'de durdurulan fabrikaların yeniden üretime geçtiğini vurguladı.

tim cook

KORONAVİRÜS NEDENİYLE APPLE OLDUKÇA ETKİLENDİ

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, koronavirüs nedeniyle Apple'ın, Çin'deki mağazalarını kapattığı ve fabrikalarda üretimi durdurduğundan bahsetmiştik.

Apple'ın tedarikçileri arasında Güney Kore'li ekran üreticileri Samsung ve LG de bulunuyor. Aynı zamanda şirket, İtalyan şirket STMicroelectronics'in ürettiği çeşitli yongaları da kullanıyor.

Koronavirüsün bu ülkelere de sıçraması, Apple'a zaman zaman tedarik sıkıntıları yaşatabiliyor.

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