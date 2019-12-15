Times gazetesi: Türkiye meydan okuyor

Hayvan hakları aktivistleri Almanya’da yavru erkek domuzların anestezi verilmeden hadım edilmesinin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Domuzlar da davacılar arasında yer aldı

Sivasspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ali Koç, Fatih Terim'in kendisini hedef alan sözlerine cevap vereceğini söyleyerek" Spor basınında Fatih Terim kadar kollanan hoca yoktur" dedi.

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Adıyaman'da petrol tankında korkutan yangın

Ham petrol tankında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.