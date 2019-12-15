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Times gazetesi: Türkiye meydan okuyor

Türkiye'nin Libya ile vardığı anlaşma sonrası İngiliz medyası Türkiye AB'ye meydan okuyor manşetlerini attı

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 20:14..
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Times gazetesi: Türkiye meydan okuyor

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi.

Times Türkiye ve Libya'nın 27 Kasım'da, deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını imzaladıklarını ve AB'nin anlaşmaya tepki gösterdiğini belirtti.

Times gazetesi: Türkiye meydan okuyor

TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR

Gazete, Türkiye'nin bu adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.

"CÜRETKAR TÜRKİYE"

Gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haber, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlığını taşıyor.

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