Amerika’da, Karadeniz rüzgarı esti...

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından New York’un Times Meydanı; kemençe, tulum ve horon ile inledi.

Konser için ABD’de bulunan ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Selim Bölükbaşı, dünyaca ünlü meydanda mini konser verdi.

TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ

Times Meydanı'nı ziyarete gelen turistler, Karadeniz ezgileri eşliğindeki mini konseri ilgiyle izledi. Programın organizatörü Bülent Çakaroğlu, “Dünyaca ünlü meydanda kültürümüzün en önemli bölümlerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Times Meydanı'nda horon teptiler

''DAHA ÖNCE DE BU MEYDANDA KONSER VERMİŞTİK''

Sanatçı Selim Bölükbaşı, “Daha önce de bu meydanda ABD’ye geldikçe mini konserler vermiştik. Büyük ilgi görmüştü. Dünyanın merkezi olarak bilinen meydanda, yine dünyanın ana merkezi olan Karadeniz arasında 2 merkezin birleştiği büyük bir horon halkası gerçekleştireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

''BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK''

Ünlü Sanatçı Selçuk Balcı ise “Karadeniz sanatçıları olarak kemençe ve tulumun Türkiye’nin her tarafında yer bulmasından büyük bir mutluluk duyduk. İstanbul’un her metro çıkışında kemençeye rastlıyorsun. Biz bunlardan tatmin olmayıp dünya merkezlerine taşımayı hedefledik.” şeklinde konuştu.





''KÜLTÜRÜMÜZ DÜNYAYA TANITILMIŞ OLDU''

Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, kemençe, tulum ve horonun Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Dünyanın en gözde meydanlarından biri olan Times Meydanı'nda sanatçılarımız eşliğinde kemençe ve horon şov yapılarak kültürümüz dünyaya tanıtılmış oldu. Burada bulunan turistler canlı yayın yaparak etkinliği izlettiler.” açıklamasında bulundu.



