Timsah rotası desek: Miami Gator Park

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Miami’yi gitmesek de az çok biliyoruz. Fakat bu kez, palmiye ağaçlarıyla dolu süslü bir yaz tatiline değil, Everglades Ulusal Parkı'nın eşsiz ekosistemini deneyimlemeye geldik. Florida’nın sulak alanlarını, bronzlaşıp yüzmek dışında keşfetmek isteyen maceraperestleri tavlayacak bir teklif: Bu gezi, bir zürafa safarisi kadar masum geçmeyecek. Umarım timsahlarla aran iyidir…

EVERGLADES ULUSAL PARKI'NDA BİR TİMSAH MACERASI

Amacımız; vahşi hayvanlarla bağlantı kurmanı teşvik eden unutulmaz bir Everglades(Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan bir ulusal park) deneyimi sunmak. Yaban Hayatı Parkı'nda, Florida'nın vahşi hayatını deneyimlemeyi kendine borçlusun. Tüylerini diken diken edecek bir serüven olduğu kuşkusuz. Burada vahşi misafirlerin var. Seni Everglades’ın kralıyla tanıştırayım: Florida timsahı.

Miami'nin timsah parkı ViDEO



200 BİNDEN FAZLA TİMSAH: ARAN İYİ MİDİR?

Gator Park teknesinde, bu sürüngenleri gözetlemek için bir ekibin var. Bu park, timsahlarla arası iyi olan rehberler ve senin gibi vahşi doğa meraklılarıyla dolu. Üzerinde gezindiğin sulak alanlarda 200 binden fazla timsah yatıyor. Bu vahşi hayvanlarla burun buruna gelme fikri, seni heyecanlandırıyor olmalı. Timsahların tuzu biberi olan 28 farklı türde yılan ailesi de cabası. Buna ek olarak, 300'den fazla kuş, böcek ve sürüngen türü var.

SUDAN ÇIKACAK MİSAFİRLERE HAZIR OL

Timsahlar, kaplumbağalar ve panterler dahil olmak üzere yerli ve egzotik hayvan türlerini görebileceğin en iyi yeri bulduk sana. Tecrübeli tekne sürücüsü, timsahların kendilerini sık sık ortaya çıkardığı belirli noktalarda duracak. Sudan yavaş yavaş çıkan bedeni, içini ürpertecek.

Parkın içinde ayrıca akrobasi içerikli şovlar yapılıyor. Kafasında yılan gezdiren mi, timsahın üstüne çıkan mı dersin… Hayret edeceğin gösterilere katılabilirsin.

SANA AİT BİR BELGESEL ÇEKERSİN

Köpekbalıklarının kuş bakışı görünümü için Shark Valley'in 65 metrelik gözlem kulesinin tepesine tırmanmalısın. 300 farklı türüyle kuş gözlemciliği Everglades'teki en popüler aktivite. Bir kano veya kayık, yaban hayatının bitki örtüsü üzerinde harika bir bakış açısı sağlar. İyi bir timsah fotoğrafı yakalayıp yarışmalara gönderebilirsin. Ortam çok müsait. Dev timsahlardan küçük sivrisinek balıklarına kadar Everglades Ulusal Parkı, park boyunca tatlı ve tuzlu su yaban hayatı türlerini önüne seriyor.





PROFESYONEL BİR EKİPLESİN

Tabii ki, seni, tek başına onca timsahın arasına atıp kaçmıyorlar. Profesyonel bir Gator turu için özel bir ekiple hareket ediyorsun. Her risk durumunda, acil müdahale edecek bir rehberin olacak. Daha da cesaret gerektiren duraklara geldiğinde; baba timsahlara bakmakla yetinmeyip, bebek timsahlarına dokunup, sevebileceksin.

Timsahları gözlemlemek için iki farklı türde araç mevcut. Biri zırhlı, diğeri dört bir yanı açık araç. Merak etme; kontrol profesyonel rehberinde. Fakat heyecanına yapacak bir şey yok.

Bataklık yaşamının yavaş yavaş temposu içine dalmak, gördüklerin karşısında şaşkınlık hissine kapılmak hissedeceğin başlıca duygular. İnstagram’a atacağın şu karenin havasını bir düşünsene :))

Böyle manzaralar da görmen mümkün tabii…Aman diyeyim arabanın arkasını bir kontrol et.

TİMSAHLARLA BURUN BURUNA

Everglades Ulusal Parkı, Miami'nin koşuşturmasından sadece bir saat uzaklıkta. Tüm aile için mükemmel bir vahşi yaşam gösterisi sunuyor. Bir saatlik Gator turunun 60-70 dolar gibi bir fiyatı var. Biletler, Gator Park'ın web sitesinden veya kapısından çevrimiçi olarak indirimli olarak satın alınabilir.