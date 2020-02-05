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Tinerle temizlik yaparken sigara yakan adam

Erzincan'da, kafeteryasında tinerle temizlik yaparken sigara yakan bir kişi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı, yanarak hastanelik oldu.

DHA | 05.02.2020 - 15:22..
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Oğuzhan Bahadır (50),  boya-badana yapılan kafeteryasında yere dökülen boyaları tiner ile temizlemek istedi.

Bu sırada ise sigara yaktı. Ancak çakmağı ateşlediği anda kıyafetleri tutuşan Bahadır, alevler içinde kaldı. Arkadaşı Muhammet Özdemir, Bahadır'ın yardımına koşarak, alevleri söndürmeye çalıştı.

Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar -3

VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRDI

Çığlıkları duyarak, işyerine giren vatandaşlar tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahadır ve Özdemir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderildi.

Tedavi altına alınan arkadaşların vücutlarının yüzde 15'inde, ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar -2

"SİGARA YAKINCA ALEVLER İÇİNDE KALDIM"

Yaşadıkları kabus dolu anları anlatan Oğuzhan Bahadır, "İşlettiğim kafeteryaya boya-badana yaptım. Boyanın döküldü yerleri silmek için tiner döktük. Bu sırada sigara içmek için çakmağı ateşleyince, alevlerin içinde kaldım. Muhammet beni söndürmek isterken kendisi de alev aldı. Üzerindekilerini çıkarıp, yardım etti. Büyük bir tehlike atlattık." ifadelerini kullandı

Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar -1

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