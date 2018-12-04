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Tır araçların arasına daldı: 10 yaralı

Tekirdağ'da bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları ezdi geçti. 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 04.12.2018 - 16:06..
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Süleymanpaşa’da Beyazköy mevkiinde meydana gelen kazada, Tekirdağ’dan İstanbul istikametine giden 34 ZUD 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyondayken uyuyakalması nedeniyle kırmızı ışıkta duran araçların arasına daldı. Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 1’i ağır 10 kişi Tekirdağ’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

"TIR 7 ARACI BİÇTİ"

Kazanın görgü tanıklarından Ersin Pekel, "Biz sabahleyin işimizde, kanal yapıyorduk burada. Karşıdan tır geliyordu. Burada da yeşil ışık yanıp sönerken arabalar burada durdu. Karşıdaki tır burada bulunan 7 tane arabayı biçti. Sonra 5 tane ambulans geldi. 10-11 tane ekipler geldi. Yolu kestiler, düzenli bir şekilde de kontrolü sağladılar. Biz de burada arkadaşlara yardımcı olduk" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tır araçların arasına daldı: 10 yaralı VİDEO


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