Tır iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde Sinan Yay yönetimindeki 32 DB 427 plakalı tır, kontrolden çıkıp, operatörünün ismi öğrenilemeyen iş makinesine çarptı. Tır, kazanın etkisiyle şarampole devrildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kazanın ardından alev alan tırın şoförü Yay ile iş makinesinin operatörü, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tırdaki yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.