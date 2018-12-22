Tır motosikleti sürükledi, sürücü yaralandı eşi öldü

Akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Samsun-Ordu yolu Aybastı kavşağında iddiaya göre, Iurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH plakalı tır, önünde giden Zeki Özgen yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI, EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle, motosiklet tırın altında kalarak, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi Zekiye Özgen'i ilk yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Zekiye Özgen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeki Özgen'in tedavisi ise sürüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.