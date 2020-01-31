Trafik sıkışıklığını önlemek adına, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların sabah 06.00 ile 10.00 arası, akşamüstü ise 16.00 ile 22.00 saatleri arası trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YASAĞI HİÇE SAYDI

Dün trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde, yasağı hiçe sayan 2 tane tır sürücüsü akşam saatlerinde E5 kara yoluna girdi. Trafikte otomobillerin arasında ilerleyen tırlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tır sürücüleri yasağı hiçe saydı E5'e girdi