Tır yan yatınca yol trafiğe kapandı

Çavuşoğlu: Esad ile çalışacağız anlamında bir şey söylemedim

Bestler Dereler bölgesinde sığınak ve barınaklarda suikast tabancası, roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklilerin gösterileri nedeniyle alışveriş merkezlerinin 2 milyar euro zarar ettiği açıklandı.

İstanbul'da bindiği taksinin şoförünü tabanca ile vurarak öldüren zanlı, ailesinin ihbarı ile Ankara'da yakalandı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.