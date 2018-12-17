Tır yan yatınca yol trafiğe kapandı

Kaza, akşam saatlerinde TEM otobanı Çerkezköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul’a giden 34 AH 97 96 plakalı otomobil bariyerlere çarparken, ardından gelen 34 FL 6056 plakalı tır ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazada, tır yan yatarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
İSTANBUL YÖNÜNE TRAFİK KAPANDI
Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul yolu yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapandı. İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştururken, karayolunda trafik akışı araçların kaldırılması ile normale döndü.