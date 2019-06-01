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Tıra çarpan otomobilin sürücüsünün kimliği belli oldu

Bursa'da otobanda seyir halindeyken tıra çarpan araç parçalandı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği bugün belirlendi.

İHA | 01.06.2019 - 11:07..
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Kaza dün akşam saatlerinde, Ankara-Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Elmas idaresindeki otomobil önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan eşi Necmiye Mete Elmas, araca sıkıştı.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsünün kimliği belli oldu

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve kadın yaklaşık 30 dakikalık çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Necmiye Mete Elmas, ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücü Süleyman Elmas özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsünün kimliği belli oldu

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan kaza sonrasında Chevrolet marka aracın kapılarının ve kaputunun fırladığı, hava yastıklarının açıldığı görüldü. Ön tarafı tamamen yok olan otomobil hurdaya döndü. Tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile çekildi.

Tıra çarpan otomobilin sürücüsünün kimliği belli oldu

EVLİ ÇİFTİ KAZA AYIRDI

Kazada hayatını kaybeden Süleyman Elmas'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından olduğu öğrenildi. Elmas'ın ölüm haberi mesai arkadaşlarını, amirleri ve sevenlerini yasa boğdu.

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