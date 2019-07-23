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Tırda 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 21:37..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep’ten İstanbul’a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı.

Tırda 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

20 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Yapılan araştırmada plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı ilçesinde durdurdu. TIR’da, dedektör köpeği ‘Zümrüt’ ile arama yapıldı. Aramada, dorsede bulunan büyük dondurma dolabının içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ö.D. ile yanındaki H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tırda 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO

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