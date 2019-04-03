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Tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, 79 kilogram eroin bulundu.

AA | 03.04.2019 - 12:13..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürüten Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ın kuzeyinden yabancı plakalı bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti.

DORSEYE ZULALADILAR

Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan aracı takibe alan ekipler, tırı Nurdağı'nda durdurarak sürücü M.M.'yi gözaltına aldı. Hatay'a getirilerek, narkotik dedektör köpeği Dante'nin katılımıyla detaylı şekilde aranan aracın dorsesinde, zulalanmış ve üzerine baharat sürülmüş paketler halinde 79 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi

İSKENDERUN'DAN AVRUPA'YA GÖTÜRÜLECEKTİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 5 yılda ele geçirdiği en yüksek miktardaki uyuşturucunun, İskenderun ilçesinden gemilerle Avrupa'ya götürülmeye çalışıldığı bildirildi.

Tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi

Tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi

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