Tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi

Venezuela'da elektrik kesintisinden kaynaklanan şebeke suyu problemleri ülkenin çeşitli şehirlerinde hala devam ediyor.

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Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için OKUYAY Platformu kuruldu

Türkiye’de okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan, sivil toplumla ve kamuyla ortaklıklar ve ağlar kurarak faaliyetini sürdürecek olan OKUYAY Platformu, Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde kuruldu.