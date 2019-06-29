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Tırı gelin arabası yaptılar

Antalya'da bir damat, düğünü için gelin arabası olarak tır süsledi.

İHA | 29.06.2019 - 23:39..
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Kepez ilçesinde dünyaevine giren İzzet Berk Demir ve Nihal Yılmfaz çifti, gelin arabası olarak tırı tercih etti.

GELİNE TIRLI SÜRPRİZ

Tır sahibi arkadaşı Tanju Akdoğan’ın destekleriyle böyle bir sürpriz yapan damat, gelini düğün günü şaşkına çevirdi. Dorsesi çıkarılıp kırmızı beyaz çiçeklerle süslenen tır, konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti.

Tırı gelin arabası yaptılar

"FARKLI OLMAYI TERCİH ETTİM"

En özel gününde en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan damat Demir, "Otomobil sporları ile uğraşıyorum, bu tür aktiviteleri seviyorum, farklı olmayı da her zaman tercih etmişimdir. Fenomen arkadaşımdan rica ettim o da beni kırmadı, kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tırı gelin arabası yaptılar

"GELİNİN HABERİ YOK"

Demir, nişanlısının henüz sürprizden haberi olmadığını belirterek, aşağı indiğinde büyük bir şok yaşayacağını söyledi. Damadın arkadaşı tır şoförü Akdoğan ise çifte mutluluklar dileyerek, bu tür organizasyonlarda tırı kullanmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

Tırı gelin arabası yaptılar

"AL YAZMALIM'DAN ESİNLENDİK"

Gelin Yılmaz ise çok şaşırtıcı bir sürpriz olduğunu dile getirerek, kapının önünde bir tır görmenin şaşkınlığını anlattı. Yılmaz, "Hayallerimizde böyle bir şey var vardı ama yapacağını zannetmiyordum. Nişanlımın fazlasıyla değişik bir hayal gücü var. Görünce çok şaşırdım. Biz aslında Al Yazmalım’dan esinlenmiştik, onların sonu kötü bitse de bizimkisinin çok güzel biteceğinden eminim" diye konuştu.

Gelin ve damadın düğüne fotoğrafları albüme şimdiden tır önünde çekilmiş kareleri yerleşti.

Tırı gelin arabası yaptılar

Tırı gelin arabası yaptılar

Tırı gelin arabası yaptılar

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