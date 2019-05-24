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TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

Bir otomobil, önündeki TIR'ı sollarken karşı yönden gelen TIR'a çarptı.

DHA | 24.05.2019 - 22:17..
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Bilecik-Osmaneli yolu Gülümbe rampası mevkiinde kaza meydana geldi.

Osmaneli ilçesine giden Feyzi Bağlan yönetimindeki otomobil, önünde giden TIR'ı sollamaya çalışırken, karşı yönden gelen Üzeyir Atasoy yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Bağlan hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Bağlan'ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bağlan’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

 


TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı



TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

TIR'ı solladı, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı

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