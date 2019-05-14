Tırın altında kalan 13 yaşındaki çocuk tam kusurlu çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 28 Temmuz 2017'de D-100 karayolunda A.Ş. yönetimindeki tırın altında kalarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Sinan Atakan Yavuz'la davasıyla ilgili bilirkişi raporunda, kazadan hemen sonra olay yerini terk ederek kaçan ve daha sonra avukatıyla birlikte ifade vermeye giden sürücü A.Ş.'nin kusursuz olduğu, Sinan Atakan Yavuz'un ise tam kusurlu olduğu belirtildi.

ÖNCE 'GÖRDÜM', SONRA 'GÖRMEDİM' DEDİ

Kaza sonrası polis ve hakim eşliğinde olay yerinde keşif yaptırılan şoförün, "Ben önümde giden çocukları hiç görmedim." şeklinde konuştuğu belirtilirken, aynı şoförün ifadesinde çocukları gördüğünü söylemesi dikkatlerden kaçmadı. İlk başta her iki tarafa da yüzde 50'şer kusur veren bilirkişinin, nihai raporunda Sinan Atakan Yavuz'a tam kusur vermesi tepki çekti.

AMBULANSI DAHİ BEKLEMEDEN KAÇTI

Bilirkişi raporunda kusursuz olduğu belirtilen tır şoförünün, Sinan Atakan Yavuz'u altına aldıktan sonra 82 metre ileride durduğu, daha sonra da Yavuz'a baktıktan sonra ambulansı dahi beklemeden kaçtığı ortaya çıkmıştı. Şoför, daha sonra avukatıyla birlikte karakola giderek ifade vermişti.

MAHKEMEDE DURDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan şoför A.Ş.'nin mahkemede verdiği ifadede, 13 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra durduğunu söylediği öğrenildi.