Tırın çarptığı adam feci şekilde can verdi

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasında birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

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Trump'a İsrail'in Kralı yakıştırması

Kendisine "İsrail'in Kralı" yakıştırmasında bulunan bir kişiye teşekkür eden Trump, bu sözleri onayladı.