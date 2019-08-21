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Tırın çarptığı adam feci şekilde can verdi

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 21.08.2019 - 23:42..
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı’nda kaza meydana geldi.

Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş’e çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Demirdiş olay yerinde feci şekilde can verirken tır sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Rafet Demirdiş’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazadan sonra kaçan sürücüyü bulmak işin geniş çaplı çalışma başlattı.
Tırın çarptığı adam feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı adam feci şekilde can verdi

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