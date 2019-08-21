Tırın çarptığı adam feci şekilde can verdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı’nda kaza meydana geldi.
Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş’e çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çarpmanın etkisiyle Demirdiş olay yerinde feci şekilde can verirken tır sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Rafet Demirdiş’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazadan sonra kaçan sürücüyü bulmak işin geniş çaplı çalışma başlattı.