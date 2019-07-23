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Tırın çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahsın bedeni parçalara ayrıldı.

İHA | 23.07.2019 - 08:43..
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İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride saat 02.45'de meydana gelen kazada TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye, 64 AZ 937 plakalı tır çarptı.

PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLECEK

Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini, olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken; olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Feci bir şekilde yaşamını yitiren vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliği parmak izinden tespit edilecek.

Tırın çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik alırken, trafik bir süre çift şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Tırın çarptığı şahıs feci şekilde hayatını kaybetti

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