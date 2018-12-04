1 Ürdün'den Gazzelilere mülk edinme izni Ürdün hükümeti, geçici pasaport taşıyan Gazzelilerin gayrimenkul ve araç sahibi olmalarına izin verme kararı aldı.

2 Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti Ümraniye Sancaktepe'de bir ambulans şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

3 Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin de halkının kendi liderlerini seçtiğine vurgu yaparken, Venezuela lideri Maduro da Türkiye'nin dünyayı yeniden uyandırdığını belirtti.

4 Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Isparta-Burdur Karayolu'ndan yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya, olay yerinde feci şekilde can verdi.

5 Netanyahu ile Pompeo, İran'ı görüştü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

6 Hatay’da Musevi Bayramı Hanuka kutlandı Musevi cemaatinin dini bayramı olan, İbrani takvimine göre Kislev'in 25'inci günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka (Işık) Bayramı kutlandı.