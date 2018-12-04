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Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Isparta-Burdur Karayolu'ndan yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya, olay yerinde feci şekilde can verdi.

İHA | 04.12.2018 - 06:24..
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Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında, İsmail K. (53) yönetimindeki 34 LA 1673 plakalı tır ile Afyonkarahisar istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı Köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Ekici’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı.

Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere, cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada ölen Ekici’nin, Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazanın ardından bölgeye gelen Jandarma ve Polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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