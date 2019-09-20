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Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı

İzmit'te, TEM yolunda otomobile çarpan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

DHA | 20.09.2019 - 21:16..
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İzmit Bekirdere Rampası mevkisinde inşaat malzemesi yüklü tır, önündeki otomobile çarpıp devrildi.

Otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan kişiye müdahalede bulundu.

Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık yarım saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı VİDEO

Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı

Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı

Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı

Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı

Tırın devrildiği TEM'de ulaşım kesintisi yaşandı

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