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Tırmanarak 3 evi soyan hırsız

Park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanarak girdiği 3 evden 20 bin lira toplayan hırsız, tutuklandı.

İHA | 15.10.2019 - 10:19..
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Bahçeşehir ve Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde aynı gece meydana gelen olaylarda, Yusuf Faruk G., Süleyman A. ve Zeynep K.’nin 1. kattaki evine park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanarak, açık olan balkon kapısından girilerek hırsızlık yapıldı.

3 AYRI EVE GİRDİ

Yusuf Faruk G.’nin evinden pantolonu, Süleyman A.’nın evinden 10 bin lira değerindeki 4 cep telefonu, Zeynep K.’nin evinden ise 2 cep telefonu ve 100 lira para çalındı.

Adana tırmanarak 3 evi soyan hırsız ViDEO

SUÇU ARKADAŞININ ÜZERİNE ATTI

Ev sahiplerinin başvuruları üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,  zanlının Eyüp G. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan zanlı emniyetteki sorgusunda güvenlik kamerasında evlere tırmanarak giren şahsın kendisi olduğunu kabul edip, suçu arkadaşının üzerine attı. Eyüp G., "Ahmet isimli arkadaşım bana tırmanarak hırsızlık teklifinde bulundu ben de işim olmadığı için kabul ettim. Daha sonra da çaldığımız eşyaları satıp bana 170 lira para verdi. Ben yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dediği bildirildi.

Tırmanarak 3 evi soyan hırsız

TUTUKLANDI

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Tırmanarak 3 evi soyan hırsız

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