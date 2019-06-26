Tırmanış yapan dağcı kendini kaydetti

Dağlarda yürüyüş ve kamp kurmanın yanı sıra tırmanma sporunu da kapsayan bir doğa sporu olan dağcılık, adrenalinin en yüksek seviyesi.

Bunu kanıtlayan bir dağcı, kafasına taktığı kamera ile tırmanış yaptı.

KAFASINA TAKTIĞI KAMERA İLE KAYDETTİ

Aitor Leal isimli profesyonel dağcının tek bir korku hissi dahi yaşamaması izleyenleri adeta ürküttü. Kafasına taktığı kamera ile tırmanış görüntülerini kaydeden Leal, bu anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Tırmanış yapan adamın adrenalin dolu görüntüleri İZLE

Dağcının tırmanış görüntüleri binlerce kez izlendi.