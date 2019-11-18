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Tırnakçı kadın dikkatleri dağıtmak için soyundu

Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında kıyafetlerini çıkardı.

İHA | 18.11.2019 - 09:36..
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İstanbul Bahçelievler''de esnaflık yapan Şeref Karaköse'ye ait iş yerine gelen bir kadın, 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.

İŞ YERİ SAHİBİ HEMEN ANLADI

Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise parayı geri vererek, kadını iş yerinden çıkarmaya çalıştı. ‘Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı almaya çalışan kadın; fark edildiğini anlayınca, iş yerinden hemen uzaklaşmak istedi. İş yeri sahibi, kadının dolandırıcı olduğunu anlayınca peşinden gitti.

Tırnakçı kadın dikkatleri dağıtmak için soyundu VİDEO

DİKKAT DAĞITMAK İÇİN SOYUNDU

Tam bu sırada kadın, dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı. Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin alt kısmını çıkartan kadın, daha sonra bağırarak olay yerinden kaçtı.

Tırnakçı kadın dikkatleri dağıtmak için soyundu

"HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ"

İş yeri sahibi Şeref Karaköse, o anları anlatarak, "Kadın içeri gelirken, 200 TL para verdi. Durumu anlayınca parasını geri verdik. Geri verdiğimizde kızdı, dışarı çıkıp soyundu. Kapının önünde soyunmaya başladı. 'Sizi polise şikayet edeceğim. Polise haber veriyorum' dedi. Hem suçlu hem güçlü. Oğlum geldi sonra onu uzaklaştırdı." dedi.

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