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Tırnakçılık yapan kadın sokak ortasında soyundu

Bir iş yerinden para alarak uzaklaştığı kadın öne sürülen kadın, yakalanınca kendini ispat etmek için bütün kıyafetlerini çıkardı.

DHA | 06.11.2019 - 11:27..
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde, iki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek tırnakçılık yöntemiyle bir miktar parayı alarak uzaklaştı.

KADININ ARKASINDAN KOŞUP YAKALADI

İşyeri sahibi kasadaki parasının eksik olduğunu görünce polisi arayarak, kadının arkasından koşup yakaladı. Kadın suçlamayı duyunca paranın kendisinde olmadığını belirterek bir anda soyunmaya başladı.

İSPATLAMAK İÇİN ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Üzerinde para olmadığını öne süren kadın çevredekilerin ve kendisinden parasını isteyen kişinin şaşkın bakışlarına aldırmayarak soyunmayı sürdürdü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda gelen polislerin sokak ortasında herkesin önünde soyunan kadından giyinmesini istediği, kadın bu tutumunu sürdürdüğü görüldü.

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu

SOYUNUNCA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İşyeri sahibi parasını bu kadının aldığını polise söylerken kadın bunu yalanlayarak tekrar soyunmaya başladı. İşyeri sahibi kadının soyunması sürdürmesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu -1

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu -2

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu -3

Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu -4

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