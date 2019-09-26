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Tırtıllar ormanı kuruttu

Bursa'nın İnegöl ile Kütahya Domaniç ilçeleri arasındaki onlarca hektarlık kayın ormanı tırtıl istilasında. Tırtılların talan ettiği ağaçlar sararırken, ortaya çıkan manzara şoke etti.

İHA | 26.09.2019 - 10:48..
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Geçen yıl İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda görülen tırtıl istilasının önüne geçilemiyor.

Bu yıl da görülen tırtıl türü ormanı adeta istila etti.

YEŞİL ALANDAN ESER KALMADI

Yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanda ağaç yaprağı kalmadı. Sadece kayın ağaçlarına zarar veren tırtırların dehşeti, havadan görüntüledi. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil renkli görüntüden eser kalmadı.

Tırtıllar ormanı kuruttu

YETKİLİLER BAŞ EDEMİYOR

Ormanlık alanın büyük bir bölümünün kuruduğu öğrenildi. Geçen sene Türkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki tırtılın 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi. Yetkililer alanda çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor. Tüfekçikonak Mahallesi'nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade etti.

Tırtıllar ormanı kuruttu

"HELİKOPTERLE Mİ ATILDI?"

Ordu, "Bu böcekler burayı birkaç günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın, gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor." dedi.

Tırtıllar ormanı kuruttu

Tırtıllar ormanı kuruttu

Tırtıllar ormanı kuruttu

Tırtıllar ormanı kuruttu

Tırtıllar ormanı kuruttu

Tırtıllar ormanı kuruttu

Tırtıllar ormanı kuruttu

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