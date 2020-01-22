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Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşma ile korunacak.

AA | 22.01.2020 - 00:10..
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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi.

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

YETKİLER İNGİLİZ VE ABD HÜKÜMETLERİNDE

Anlaşma, İngiliz ve ABD hükümetlerine Titanik'in enkazına girme veya enkazdaki objeleri çıkarma ruhsatlarını kabul veya reddetme yetkisi tanıyor.

İngiltere Denizcilik Bakanı Nusrat Ghani, yaptığı açıklamada, "Enkazı korumak için ABD'yle yapılan bu önemli anlaşma, bin 500'den fazla kişinin ebedi yattığı yerin hassasiyet ve saygıyla muamele göreceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Ghani, İngiltere'nin enkaza daha fazla koruma sağlamak için diğer Kuzey Atlantik devletleri ile yakın iş birliği içinde çalışacağını da belirtti.

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

BATAN TİTANİK'TEKİ BİN 514 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaptığı ilk seferinde buz dağına çarparak batmıştı.

Kazada, bin 514 kişi hayatını kaybederken, geminin enkazı 1985 yılında uluslararası sularda bulunmuş ancak koruma altına alınmamıştı.

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

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Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

Titanik'in enkazına uluslararası anlaşma ile koruma

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