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Titanik'in tanınan şarkıcısı anne acısını sahnede attı

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, annesinin ölüm haberini aldıktan saatler sonra konser verdi.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 15:45..
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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, Courage Dünya Turnesi'nin son konserini verdi.

Ancak, bu konser tüm dünyada yankı uyandırdı. Nedeni ise aynı gün ünlü şarkıcının annesini kaybetmiş olmasıydı.

Titanik'in tanınan şarkıcısı anne acısını sahnede attı

"ANNE ÖLDÜ AMA BEN İYİYİM"

"Gösteri devam etmeli" düşüncesiyle hareket eden Dion, Miami'deki American Airlines Arena'da sevenlerine şöyle seslendi:

"Bu sabah erken saatlerde annemin hayatını kaybettiği haberlerini duymuşsunuzdur. Ama ben iyiyim."

Annesi öldükten saatler sonra sahneye çıktı İZLE

"HİKAYELER ANLATIP, ŞARKILAR SÖYLEDİK"

Annesinin 92 yaşında olduğunu hatırlatan Celine Dion, "Uzun bir süredir hastaydı, bizimle çok uzun zaman daha kalamayacağını biliyorduk. İki gün önce ona bakan hemşirelerden telefon aldık ve kısa zamanda kaybedebileceğimizi söylediler. Çok yakın zamanda. Ve dün gece kardeşlerimle Montreal'de, onun başucundaydık. Ona hikayeler anlattık. Şarkılar söyledik. Birbirimize sarıldık. Birbirimize elveda dedik. Vefat etmeden önce annemin, bizim bir araya gelmemizi beklediğinden emindik." dedi.

Titanik'in tanınan şarkıcısı anne acısını sahnede attı

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