TJK'dan Engelliler Haftası'nda özel etkinlikler

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Turkcell Life Plus işbirliğiyle hem toplumdaki farkındalığı artırmak hem de engelli yurttaşlarımızın güzel vakit geçirmesini sağlamak için bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Engellilere özel olarak düzenlenecek program, 15 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 14.30’da başlayacak.

At’la Terapi Merkezleri ile yıllardır engelli çocuklara ücretsiz olarak atla terapi imkânı tanıyan TJK, Engelliler Haftası’nda da buradan hizmet alan çocukları ve ailelerini Veliefendi Hipodromu’nda ağırlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin “Rüya ve Maskeler” adlı dans gösterisinisergileyeceği bu anlamlı günde çocuklara yönelik çeşitli animasyon ve oyunlar düzenlenecek.

Etkinlik programı saat 16.30’daki Engelliler Haftası Koşusu ile sona erecek. Kazanan atın sahibinekupasını da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş takdim edecek.