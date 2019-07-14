Bahadır ÇOLAK / [email protected]

İzmir-Bursa yolunda yolculuk yaparken yol kenarındaki atlar dikkatinizi çekmiştir. Bazıları tek başına bazıları anneleriyle birlikte serbest gezen tayların hepsi birer şampiyon adayı.

2001 yılında hizmete giren Bursa Karacabey Pansiyon Harası, Türkiye Jokey Kulübü'nün İngiliz atı yetiştirmek için kurduğu bir tesis.

400 TAYIN YÜZDE 30'U YARIŞ ATI OLABİLİYOR

5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu tesiste bu sene 400 tay doğdu. Haranın müdürü Uğur Özaydın at yetiştiricliğinin zorluğundan bahsederek yarış atı anne ve babadan doğan tayların bile hepsinin yarış atı olamadığını yeni doğan tayların ancak yüzde 30'unun yarışlarda koşabildiğini ifade etti.

TJK'nin İngiliz atı üretim merkezi: Bursa Karacabey VİDEO



5 AYA KADAR ANNE YANINDA

Tesiste 7/24 Levent Koçi'nin başında bulunduğu veteriner ekibi kontrolünde olan taylar; 5 aylık olana kadar anneleriyle birlikte kalıyor. Daha sonra kendilerine özel alanlara ayrılan taylar, sıcak yaz günlerinde öğleden sonra kış günlerinde ise gündüz kendilerine ayrılan alanlarda serbestçe dolaşıyor, koşuyor.

18 BİN 500 LİRALIK AŞILAMA BEDELİ

Tesiste safkan tay doğumu için aşılama da yapılıyor. Öyle ki bu sene Lion Heart isimli damızlık aygırın bir aşılama bedeli 18 bin 500 liraydı.

4 GAZİ ŞAMPİYONU ÇIKARDI

Öte yandan 2010 Gazi Şampiyonu Mystical Storm, 2013 Gazi Şampiyonu Divine Heart, 2014 Gazi Şampiyonu Blaze To Win ve 2016 Gazi Şampiyonu Graystorm da TJK'nın Bursa Karacabey Pansiyon Harası'ndan yetişen taylar.