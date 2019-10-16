Türkiye, söz konusu vatan olduğunda bir olup askerine, polisine dua eder.
Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da durum aynı.
Türk askerleri sınırın öte tarafında mücadele verirken; millet dualarını onlara yolluyor.
Ancak devlet kurumlarından bazıları, absürt durumlar sergiliyor. Mesela; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
HAREKAT VARKEN DANSÖZ EĞLENCESİ
TMSF, bu yıl Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin toplantısına ev sahipliği yaptı.
TMSF, organize ettiği bu etkinlikte, Barış Pınarı Harekatı olmasına rağmen Çırağan Sarayı'ndaki akşam yemeğinde dansözlü eğlence tertip etti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise tepki çekti.
TMSF'nin etkinliğinde sahneye dansöz çıktı ViDEO