TMSF'nin etkinliğinde sahneye dansöz çıktı

1 Antalya'da cinayet zanlısına ceza yağdı İki ailenin yaşadığı husumet nedeniyle baba ve oğlu av tüfeği ile vurarak öldüren Evren Tunç müebbet hapis cezası aldı.

2 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün 2018 sonuna göre yurt dışı uzun vadeli kredi borcu 12.8 milyar dolar azalarak, 196.6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu ise 3.6 milyar dolar gerileyerek 11.8 milyar dolar oldu.

3 Havalimanı çalışanına hakaret eden yolcuya para cezası Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç'e, bin 740 lira para cezası kesildi.

4 Hollandalı ırkçı profesör Türk öğrenciyi reddetti Türk öğrencinin yaz dönemi için kendisine yaptığı başvuruyu "Türkiye Kürdistanı işgal etti, seni kabul edemem" sözleriyle reddeden profesör, Avrupa’da Türklere yönelik ayrımcılığı gözler önüne serdi.

5 Kredi kartlarından alınan komisyon sınırlandı TCMB tarafından yapılan tebliğ değişikliği ile üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına üst sınır getirildi. Komisyon yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Tebliğ, 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.

6 Instagram'da Ronaldo Messi'den çok kazandı Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo, Instagram paylaşımlarından yıllık 38 milyon sterlin gelir elde ederek, en yakın rakibi Messi'yi ikiye katladı.