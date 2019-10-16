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TMSF'nin etkinliğinde sahneye dansöz çıktı

Türk askeri, Barış Pınarı Harekatı için Suriye'de. Milletin duaları arkasında. TMSF'nin etkinliğinde ise sahnede dansöz oynatıldı.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 12:07..
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TMSF'nin etkinliğinde sahneye dansöz çıktı

Türkiye, söz konusu vatan olduğunda bir olup askerine, polisine dua eder.

Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da durum aynı.

Türk askerleri sınırın öte tarafında mücadele verirken; millet dualarını onlara yolluyor.

Ancak devlet kurumlarından bazıları, absürt durumlar sergiliyor. Mesela; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

HAREKAT VARKEN DANSÖZ EĞLENCESİ

TMSF, bu yıl Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin toplantısına ev sahipliği yaptı.

TMSF, organize ettiği bu etkinlikte, Barış Pınarı Harekatı olmasına rağmen Çırağan Sarayı'ndaki akşam yemeğinde dansözlü eğlence tertip etti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise tepki çekti.

TMSF'nin etkinliğinde sahneye dansöz çıktı ViDEO

TMSF'nin etkinliğinde sahneye dansöz çıktı

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