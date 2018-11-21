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TOBB ve meslek kuruluşları üyeleri seçim sonrası görevine dönebilecek

Seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

AA | 21.11.2018 - 23:24..
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Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

1 AY İÇERİSİNDE DÖNME İMKANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan odalar ve borsaların birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, seçilemedikleri takdirde, en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

YERLERİNE SEÇİM YAPILMAYACAK

Bu süreçte, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkanların, odalar ve borsalar birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının yerine seçim yapılmayacak; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek.

Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.

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